Нехитрая игра Кремля Кирилл Сазонов, «Обозреватель»

19.12.2017, 18:50

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Кирилл Сазонов

Все традиционно просто и по-скотски.

Вчера в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили о выводе российских военных из состава Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Виноват, естественно, Киев. Кремль обозначил именно такую причину. Мол, из-за действий Украины работа их наблюдателей стала невозможной. Какие именно это действия российская сторона не уточнила.

На самом деле на прошлой неделе никаких серьезных изменений в ситуации не происходило и попытки объяснить вывод своих военных из СЦКК туманными "Действиями Киева" обычный перевод стрелок. Причина совершенно другая. Кстати, в своем заявлении МИД РФ указывает, что "вся ответственность за возможные последствия полностью ложится на украинскую сторону". О каких именно последствиях идет речь стало понятно в тот же день. Боевики из "Градов", размещенных в Горловке, накрыли поселок Новолуганское. Стреляли по жилому сектору, разрушено 47 домов, пожары, восемь мирных жителей пострадали. Совпадение? Простите, не верю.

Очевидно, что выход российской стороны из СЦКК (фактически означающий прекращение его работы) и использование запрещенных Минскими соглашениями "Градов" против мирного население в один день - звенья одной цепи. Версию про то, что местные боевики проявили инициативу или наводчик просто выпил лишнего и стрелял в белый свет, как в копеечку, я рассматривать не стану. Инициатива там давно наказуема и все серьезное вооружение находится под контролем российских военных. Так что стреляли осознанно, по команде и попали именно туда, куда целились. Зачем? Тут всего две версии.

Первая, менее вероятная - большое наступление. Россия убирает своих представителей из переговорных групп, чтобы иметь возможность наступать и не давать быстрых объяснений. Как это было в Грузии и в 2014 году в Крыму. Но украинская армия в 2017 и в 2014 - это очень разные вещи. Большое наступление сегодня обойдется России слишком дорого, да и политических выгод не принесет. Разве что новые санкции. Так что, вероятнее всего, дело совершенно в другом.

Похоже, что Кремль выходит из формальных переговорных групп, чтобы настаивать на формулировке "внутриукраинский конфликт". Их там нет, в переговорах и контроле они не участвуют, потому что не являются стороной конфликта. Как озвучил Путин на пресс-конференции - в Украине переворот и часть регионов взбунтовалась против незаконной власти. То есть, по их логике, Киев должен вести переговоры с боевиками. Прямые. Тогда внешне все действительно будет выглядеть, как внутренний конфликт в Украине и попытки в процессе переговоров из него выйти.

Проблема Кремля в том, что украинские власти отказываются вести переговоры с вожаками племен "ДНР" и "ЛНР". Просто потому что мы не признаем лидеров боевиков законными представителями населения, да и "ДНР" с "ЛНР" не признаем. И тогда подключаются "Грады", стреляющие по мирным жителям. Это такое принуждение Киева к переговорам. Те самые последствия, на которые намекал российский МИД. Игра Кремля, как обычно, не слишком хитрая. Все традиционно просто и по-скотски. Вспоминать про защиту русскоязычного населения от страшной Хунты, наверное, даже не стоит. После стрельбы по этому самому населению из российских "Градов" выглядит неубедительно…

Кирилл Сазонов, «Обозреватель»