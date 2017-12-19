Три истории жителей Барановичей, которые сумели быстро похудеть 21 19.12.2017, 18:57

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Белорусы рассказали, от чего им пришлось отказаться и довольны ли они своим результатом.

Жители города, которым удалось похудеть за короткий срок, рассказали Intex-press, что подтолкнуло их на борьбу с лишним весом, от чего им пришлось отказаться и довольны ли они своим результатом.

Татьяна Хурсина, 34 года, кондитер. За 3 месяца сбросила 16 кг

– До рождения детей я весила 60 кг. После рождения второго ребенка в 2006 году мой вес составлял 75 кг, а после пятого – более 100 кг. Мне стало тяжело ходить, появилась одышка, я быстро уставала. Да и мое отражение в зеркале мне не нравилось.

Однажды я увидела рекламу клуба, пропагандирующего здоровый образ жизни. Сходила туда, меня продиагностировали. Оказалось, что мой метаболический возраст – 50 лет. Мне же было 28. Это был ужас! И я записалась в этот клуб на трехмесячные курсы.

Инструкторы составили для меня меню. Я стала заниматься спортом: приседала, отжималась, прыгала на скакалке. Поначалу могла прыгнуть без передышки всего пять раз, но не сдавалась. К концу курсов сбросила около 15 кг. Первое время придерживалась режима, но постепенно забросила. В группе худеть проще, а когда ты один – ленишься.

Два года назад я устроилась работать кондитером. Дегустация десертов и поздние ужины после работы привели к тому, что мой вес начал стремительно расти и вновь перевалил за 100 кг. На глаза попала информация в соцсетях: набирали группу людей, которые три месяца худеют вместе. Я решила попробовать. Сомнения в результате, конечно, были. Но у меня была цель – я хотела стать красивой и здоровой мамой.

Перешла на новое питание: вместо трех раз в день – пять, перекусы между приемами пищи, запрет на сладкое и мучное. Срывов не было – раз в неделю позволялось съесть что-то из запрещенного: кусочек торта или несколько конфет. Также я возобновила тренировки. Правда, заметила, что жалею себя, и записалась в тренажерный зал, где стала заниматься под наблюдением тренера.

Еженедельно взвешивалась, замеряла свои объемы. Сначала вес уходил незаметно – было видно только по весам, а потом одежда стала болтаться. За три месяца ушло 16 кг. Появился азарт – хотелось сбросить больше.

Не многие верили, что у меня получится. Даже муж поначалу относился скептически, говорил, что занимаюсь ерундой. А когда увидел результаты, был приятно удивлен. Сейчас я вешу 87 кг, но продолжаю придерживаться режима. Мое здоровье улучшилось. Раньше даже одну остановку я проезжала на автобусе, а теперь хожу пешком. Да и чувствовать себя я стала увереннее.

Александр Ильин, 41 год, автоэлектрик. За 3,5 месяца сбросил 58 кг

– В 2001 году я забросил тренировки по рукопашному бою, начал есть бутерброды с колбасой, заправлять еду майонезом. Мои 115 кг, состоявшие из мышц, стали превращаться в лишний вес. Я осознал, что у меня проблемы, когда стал весить 160 кг и было трудно подобрать одежду. Но я ничего не делал – воспринимал как должное: растолстел так растолстел. Вес был 178 кг, появилась одышка, стало трудно ходить.

В 2010 году я встретил Алену, через год мы поженились. Она начала готовить мне супы, каши, отварную курицу, следила, чтобы я соблюдал режим. Это помогло убрать 30 кг. Затем я бросил курить, а желание подымить стал заедать конфетами и семечками. В итоге – плюс 15 кг. Около четырех лет я продержался в весе 165 кг.

Начались проблемы со спиной. Обследование показало, что у меня образовалась межпозвоночная грыжа. И я понял: надо заняться собой. В интернете наткнулся на программу по физическим упражнениям и подсчету калорий. Пообщался с фитнес-тренерами, врачами и людьми, которым спорт помог улучшить здоровье, узнал, с чего мне начать. Три месяца я придерживался программы, похудел до 146 кг, но сорвался. У меня ничего не болело, и я решил, что занятия можно не продолжать. Вес вновь пошел вверх.

В августе этого года приступы повторились. Меня скрутило так, что я не мог подняться с кровати. Врачи сказали: нужна операция, чтобы удалить грыжу, иначе могу остаться инвалидом. Я отказался и возобновил занятия, усилив программу питания: пил больше воды, исключил мучное, сладкое, газировки и частично мясо, подсчитывал калории. Каждый прием пищи помещался в ладонь.

Теперь я ежедневно прохожу 10000 шагов, трижды в неделю хожу в бассейн, 2–3 раза в неделю – в фитнес-зал. Боль, которую я испытал, мотивировала меня. А еще я смотрел на свои старые фото и хотел поскорее вернуть прежнюю форму. Иногда я застревал на одном показании веса, переживал, усиливал нагрузку. Проходило две недели, и килограммы вновь уходили.

За три с половиной месяца я похудел со 160 до 102 кг. Знакомые не верят, что это я. Мама, которая раньше говорила, что мне надо худеть, теперь переживает: вдруг заболел? Мое здоровье, наоборот, улучшилось: пропала одышка, я могу забежать на 9-й этаж, когда раньше не мог подняться на второй.

Евгения Василюк, 29 лет, в декретном отпуске. За 9 месяцев сбросила 16 кг

– В 2007 году после рождения первенца, когда мне было не до режима – то ничего не ешь, то наедаешься на ночь, я поправилась на 20 кг и стала весить 74. Меня это не особо напрягало. После рождения второго малыша вес достиг 92 кг. Но я не обращала на это внимания. Так мой вес достиг 103 кг.

Как-то старший сын сказал, что я похожа на ходячее желе. Его слова заставили меня по-новому взглянуть на себя. Я хотела, чтобы дети гордились мной, хотела нравиться себе, быть молодой и красивой. И, когда в феврале 2015 года знакомая пригласила меня на консультацию в клуб здорового образа жизни, я пошла без раздумий.

Там мне предложили тестовую программу на три дня: расписали меню – питаться не менее 6 раз в день, питьевой режим – 3 литра воды в день. Нужно было отказаться от колбасы, картофеля, макарон и мучного. Я отнеслась к этому скептически, но решила посмотреть на результат. Три дня придерживалась рекомендаций, в итоге сбросила два килограмма, потеряла пять сантиметров в объемах и почувствовала себя лучше. Сомнения ушли, я продолжила заниматься по этой программе. За первые четыре месяца похудела на 15 кг.

Я забеременела и перестала посещать занятия. Но определенного режима питания придерживалась.

После родов вновь стала бороться с лишним весом. Заставляла себя питаться пять раз в день, постоянно взвешивалась. Но иногда срывалась: могла съесть целую шоколадку, что-то жирное, вместо салата или крупы ела пельмени. В итоге решила вернуться в клуб. Худеть в команде легче: есть конкуренция, появляется азарт, хочется быть лучше.

В клуб я пришла в феврале этого года с весом 84 кг. Дополнительно стала заниматься спортом – дважды в неделю ходила в бассейн поплавать и на аквааэробику.

Теперь я вешу 68 кг. Продолжаю худеть самостоятельно. Ежедневно расписываю меню на день. Обязательно завтракаю, обедаю и ужинаю. Дети меня поддерживают, им нравится то, что я ем, поэтому питаются вместе со мной. В идеале я хочу сбросить вес до 60 кг.

После похудения у меня повысилась самооценка, я горжусь тем, что смогла снова взять себя в руки и похудеть. Знакомые, встречая меня на улицах, оборачиваются и не верят, что это я.

А еще я стала нравиться себе и в зеркале, и на фото, теперь могу надевать и платья, и юбки.