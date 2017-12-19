В США испытали новейший боевой конвертоплан 12 19.12.2017, 19:06

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V-22 Osprey — единственный в мире серийно выпускаемый конвертоплан.

В Техасе состоялся первый полет опытного образца военного конвертоплана V-280 Valor, сообщает tut.by со ссылкой на пресс-службу компании-изготовителя Bell Helicopter.

Боевая машина создается для участия в тендере армии США по программе перспективных вертолетов для армейской авиации Future Vertical Lift (FVL).

Экипаж конвертоплана — четыре человека, в десантном отделении помещаются 14 военнослужащих. Максимальная полезная нагрузка конвертоплана составляет 4540 кг.

В отличие от уже имеющихся на вооружении армии США конвертопланов V-22 Osprey, у новинки поворачиваются не мотогондолы с двигателями, а только винты, за счет шарнирных валов.

Прототипы V-280 будут оснащены силовыми установками серии General Electric T64, однако серийные машины должны оснащаться перспективными турбовальными двигателями, которые армия США выберет по программе FATE. Крейсерская скорость машины должна составлять 280 узлов (520 км/ч, отсюда и индекс «280»), максимальная — более 300 узлов (560 км/ч). Перегоночная дальность заявлена в 3900 км, радиус действия (в зависимости от нагрузки) — от 930 до 1480 км.

Поставка новых боевых машин в армию США планируется в 2035 году, хотя Bell заявляет, что способен подготовить V-280 к серийному производству на семь-десять лет раньше.

Конвертоплан — технологически очень сложная конструкция, построить и запустить в серийное производство такие боевые машины смогли пока только США. MV-22 Osprey — единственный в мире серийно выпускаемый конвертоплан. Его разработкой, длившейся около 30 лет, занимались компании Boeing и Bell.