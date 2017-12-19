Три члена Исполкома БФФ проголосовали против утверждения БАТЭ чемпионом 10 19.12.2017, 19:43

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Фото: fctv.by

В голосовании принимали участие 14 человек.

По информации «Прессбола», по первому пункту повестки заседания Исполкома АБФФ (утверждение итогов чемпионата в высшей лиге-2017) голоса 14 присутствовавших членов распределились следующим образом: 10 — «за», 3 — «против», 1 — воздержался.

Таким образом, Исполком большинством голосов утвердил итоговую таблицу чемпионата Беларуси-2017, по сути поставив точку в «деле Веремко».