Экс-директор MI6: Brexit отнимет у Британии влияние 19.12.2017, 19:55

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70-е годы могут снова повториться для Лондона.

Бывший глава MI6 сэр Джон Сиверс предостерег, что из-за Brexit Великобританию ждет сильное сокращение ее влияния в мире, которого она не видела с 70-х годов. Об этом он сказал парламентскому комитету по иностранным делам.

"Мы можем наблюдать тенденцию ближайших лет и не хотим снова пройти через 1970-е, когда Британия постоянно шла на спад по сравнению с нашими партнерами. Нам нужно развернуть этот процесс. И я не уверен, как мы можем это сделать", - цитирует его слова The Guardian (перевод - zn.ua).

Сиверс призвал безотлагательно перенаправить ресурсы для поддержки экономики королевства.

"Нам нужно признать, что нас ждет очень жесткая реальность в конце процесса. И нам придется отстраивать себя", - отметил бывший разведчик.

Депутат-консерватор Нусрат Гани обвинил Сиверса в описании только умышленно "мрачного сценария" Brexit. На это экс-глава MI6 ответил: "Нам надо признать, что Brexit уже вредит нашей экономике. Просто сейчас из-за него наша валюта девальвировала на 15%. Мы переживаем инфляцию из-за Brexit сейчас, что означает, что рост расходов наших граждан не очень соответствует реальным доходам. 18 месяцев назад мы были среди лидеров по росту ВВП в G7, а теперь мы последние в семерке по этому показателю. В конце процесса нам придется решить, как восстановить нашу экономику и наше влияние в мире".

Он также напомнил, что последние 25 лет британская внешняя политика была тесно связана с другими странами-партнерами, в частности с Францией и Германией. В то же время, США стали "не очень надежным партнером", что делает международную систему менее эффективной, чем в прошлом. По мнению Сиверса, Brexit отнимет у Британии влияние, поскольку она больше не сможет участвовать в формировании общей внешней политики ЕС, а также не сможет рассчитывать на поддержку в Совете безопасности ООН со стороны стран-членов, которые также входят в союз.

Напомним, лидеры стран Европейского союза в минувшую пятницу в Брюсселе согласовали переход к следующему этапу переговоров по выходу Великобритании из сообщества.

На первом этапе переговоров стороны достигали договоренностей по правам граждан, границе Ирландии и о финансовом урегулировании выхода Великобритании из ЕС. Так, Великобритания выплатит Евросоюзу 35-39 млрд фунтов стерлингов (40-45 млрд евро) в рамках Brexit.

В рамках второй фазы Великобритания и ЕС должны обсудить вопросы будущих торговых отношений между сторонами.