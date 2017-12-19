Новый вид «развода»: белорусам продают «гипнотическую» посуду 11 19.12.2017, 20:10

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Кастрюля, сковорода и миска обошлись семье из Светлогорска в 1353 рубля.

Идешь на «презентацию» — выгодно покупаешь или «выигрываешь» какую-то дрянь — что-то судорожно подписываешь — выйдя из оцепенения, рыдаешь над кастрюлей, которая взяла тебя в рабство. Это древняя песня, иногда кажется, что больше никто на такое не клюет, нужно что-то более изысканное. Но каждый раз умельцы из Гродно и Бреста, путешествуя по стране, находят благодарную публику, пишет «Онлайнер». Грозные контролеры ничего не могут сделать с этими фирмами — торговля идет уж много лет. Сегодня очередная история про «зомби».

Кастрюля, сковорода, миска: 1353 рубля

Владимира и его жену позвали на «презентацию» в светлогорский бар «Ягуар» (заведения, предоставляющие площади для таких мероприятий, заслуживают особой «благодарности», как и банки, кредитующие такие сделки). Брестская фирма «ПитиЛайнс» прислала светлогорцам письмо — с адресом и именем. То есть кто-то из добрых знакомых их сдал. Как и других наивных любителей презентаций, которые 10 декабря набились в этот «Ягуар».

— Моя как под гипнозом была, чуть вытащил оттуда, — вспоминает житель Светлогорска, Владимир, тот страшный день. — Как зомби! Хотела еще ножи в подарок, но это если бы купила дополнительно что-то.

Вытащил, да поздно. Успели всучить кастрюлю, сковородку и стеклянную миску.

Владимир объясняет, что «закрутили, задурили голову, мы разволновались, я очки не взял...». Слабые попытки супругов рассказать про маленькие доходы заглушили рассказом про то, что сейчас никаких денег отдавать не надо.

Очухались на следующий день. Выяснилось, что теперь должны 36 месяцев платить за этот жалкий набор по 37 рублей 70 копеек. Итого 1353 рубля, настоящая трагедия для супругов с копеечным доходом. Но это, конечно, не все. Пропустил платеж — включаются еще более дикие проценты. Собственно, это тоже популярная схема, рассчитанная на то, что однажды плательщик ошибется.

«Все болеют»

Конечно, это не первое упоминание ООО «ПитиЛайнс» в сети. Песня старая, с «очухавшимися» там работать научились.

— Нет проблем, пускай возвращают посуду, — заверил по телефону Владислав, представившийся руководителем компании. — Есть два варианта: либо они привозят, либо присылают почтой. Договор расторгнем, убытки возместим... В соответствии с Законом о защите прав потребителей у них есть 14 дней, но мы закрываем глаза на этот срок и готовы принять товар на любой стадии с расторжением договора. Я им объяснял по телефону, у нас все болеют, некого отправить в командировку к ним. Я и сам на больничном. Поймите, я не заставлял никого заключать договор.

Столь необычную цену своей посуды Владислав объясняет коротко: это коммерческие отношения.

Между тем на вариант с поездкой в Брест Владимир смотрит с ужасом. Говорит: «Я ж со своим больным сердцем и не вернусь оттуда». Почтой тоже отправлять не хотят, говорят — дорого. Проценты тикают.

Были, впрочем, и прецеденты, когда товар действительно забирали. Надеемся, Владимиру и его жене повезет.