Линас Линкявичюс: БелАЭС обоснована политическим расчетом, а не экономической логикой 3 19.12.2017, 20:12

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Линас Линкявичюс

Беларуси такое количество электроэнергии не нужно, а внешних рынков нет.

18 декабря состоялась встреча межведомственной рабочей группы под руководством министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса по вопросам ядерной, радиационной и экологической безопасности строящихся по соседству с Литвой атомных электростанций.

Об этом Charter97.org сообщили в пресс-службе МИД Литвы.

Участники встречи обменялись информацией по вопросам безопасности Островецкой атомной электростанции (АЭС), обсудили международные мероприятия за 2017 год, в ходе которых Литвой активно ставились вопросы безопасности Островецкой атомной электростанции и неоднократно подтверждалось, что Беларусь при строительстве Островецкой АЭС нарушает требования международных конвенций. Обсуждались также действия Литовских учреждений по подготовке к самым важным мероприятиям и событиям 2018 года.

Министр иностранных дел в ходе встречи подчеркнул, что Островецкая АЭС является источником угроз окружающей среде и ядерной безопасности, а пользы от проекта просто не существует.

«Беларуси такое количество электроэнергии не нужно, а внешних рынков нет. Анализ потенциальной опасности выявляет тот факт, что данный проект обоснован не экономической логикой, а политическим расчётом», - сказал Линас Линкявичюс.

В 2017 году состоялись четыре очень важных международных мероприятия, в ходе которых Литва активно поднимала проблему Островецкой АЭС: Обзорная встреча Конвенции по ядерной безопасности, встречи стран-членов конвенции Эспо и Орхусской конвенции, а также Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ).

Июньская встреча в Минске сторон Конвенции Эспо ООН (по поводу оценки воздействия на окружающую среду) оставила в силе решение 2014 года, которым признано, что Беларусь строит Островецкую АЭС нарушая требования Конвенции Эспо. На состоявшейся в сентябре того же года в Черногории встрече сторон Орхусской конвенции ООН (по поводу информирования общественности и ее участия в процессе принятия решений) также было признано, что Беларусь в ходе разработки проекта Островецкой АЭС нарушила право общественности на получение информации и участие в принятии решений в области охраны окружающей среды. Это уже третий раз, когда констатируется факт невыполнения Беларусью международных обязательств в рамках Орхусской конвенции.

На международной арене Литва постоянно выражает озабоченность по поводу манипулирования международными инструментами ядерной безопасности и выборочным применением стандартов безопасности в ходе развития проекта Островецкой АЭС со стороны Беларуси. Важнейшие для Литвы вопросы - выбор Островецкой площадки для строительства АЭС и возможное негативное воздействие на окружающую среду и население Литвы не рассматривались ни миссией МАГАТЭ SEED, ни в ходе проведения ЕС стрессовых тестов, поэтому позиция Литвы остается неизменной: прекращение строительства Островецкой атомной электростанции и основательный пересмотр проекта с участием международных экспертов,

15 сентября указом министра иностранных дел был усилен состав межведомственной рабочей группы путем включения в ее состав вице-министров окружающей среды и энергетики, представителей Департамента противопожарной охраны и спасательной службы. Рабочей группе поручено координировать действия литовских учреждений, направленные на то, чтобы по соседству с Литвой не было опасных объектов ядерной энергетики.