Эксперты National Geographic рассказали о лучших местах для туризма зимой 1 19.12.2017, 20:25

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Международный научно-популярный журнал обнародовал список из девяти туристических направлений в зимний период.

Об этом сообщается на сайте издания, передает mignews.com.

Эксперты журнала публикуют такой список каждый год. В 2017 году они посоветовали искать новые впечатления на заснеженных курортах либо спасаться от холодной погоды в жарких регионах.

Первой страной в перечне стала Япония, которая становится еще более очаровательной в холодную пору года, а фестивали добавляют магии. Например, зимой проходит фестиваль Саппоро, в рамках которого представляют приблизительно 200 снежных скульптур с подсветкой. В рамках ледяного фестиваля предлагают посетить ледяные пещеры, фестиваля огня - насладиться танцами и культурными традициями.

Специалисты отметили Патагонию, горные, молочно-синие пейзажи которой стоят того, чтобы там побывать. Отмечается, что Национальный парк Торрес-дель-Пайне открывают лишь в течение зимних месяцев.

Танзания может завлечь туристов теплым климатов, разнообразной географией и горами Килиманджаро и Серенгети. Эксперты посоветовали подняться на воздушном шаре над парком Серенгети и лучше познакомиться с жизнью животных.

Классический австрийский город Вена является идеальным местом, чтобы выпить глинтвейн и покататься на коньках. Также специалисты посоветовали посетить ярмарку, попробовать местный кофе, шницель и побывать в Венском оперном театре.

Далее в списке расположились Карибы, которые, несмотря на масштабные ураганы Ирму и Марию, готовы целый год принимать туристов, едущих в поисках солнца и экзотики.

Во Вьетнаме эксперты рекомендуют посмотреть на реку Меконг, соединяющую страну с Китаем, и плавающий рынок Cai Be. В Камбодже - посетить рисовые поля и буддийский монастырь.

Остров Бейлиз является отличным вариантом альтернативного отдыха, где присутствуют пышные леса, завораживающие пейзажи и отменные места для дайверов.

Антарктика попала в перечень, так как в зимний период пингвины возвращаются в Антарктиду. Благодаря этому можно наблюдать за птицами в естественной среде обитания.

Южная Нижняя Калифорния идеально подходит для отдыха зимой, так как тысячи серых китов мигрируют примерно на 6 тысяч миль к югу места размножения.