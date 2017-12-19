Российские банки метят в бедных 19.12.2017, 20:33

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Как российские банки сами же подрывают стабильность банковской системы.

Экономическая стагнация и чистка банковского сектора подталкивают российские банки к краткосрочной стратегии - давать очень дорогие кредиты безденежным домохозяйствам. Прибыль последует, однако Центральный банк опасается скачка проблемных кредитов, пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps (перевод - inopressa.ru) в Москве Эммануэль Гриншпан.

На первый взгляд, новости хорошие: рост кредитного портфеля российских банков в прошлую среду поставил финансовый сектор на одну доску с добывающим (нефть, газ, металлы) в качестве источника прироста ВВП. Неслыханно, пишет автор. Диверсификация российской экономики наконец материализовалась?

На самом деле, это скорее тревожный знак, по мнению Центробанка России (ЦБ) и экономистов, поскольку значительный рост банковского сектора в этом году объясняется сверхактивностью в предоставлении кредитов. Причем эти займы берут не платежеспособные клиенты, например компании, любящие инвестировать, а самые бедные слои населения. Другими словами, в противоположность правилу "для богатого и ворота настежь", отмечает Гриншпан.

В России рост потребительских кредитов в этом году достиг 7%, по данным американского рейтингового агентства Fitch, и 9,8% - по данным ЦБ, который объединяет в одно целое все кредиты частным лицам, говорится в статье. Количество клиентов микрофинансовых учреждений подскочило на 78% за год, что касается 8,4 млн россиян.

Речь идет главным образом об очень краткосрочных кредитах (максимум на 30 дней) чтобы "свести концы с концами" до зарплаты. Эти кредиты крайне дорогостоящие (как минимум 600% годовых). Кредитная ставка по "классическим" потребительским кредитам колеблется от 12 до 30%, что намного превышает ставку рефинансирования ЦБ, которая недавно, в пятницу, была снижена до 7,75%. При этом инфляция упала до 2,4%, комментирует корреспондент.

ЦБ неодобрительно смотрит на растущие вложения банков в неплатежеспособных клиентов по причине системного риска: подобная практика подрывает стабильность банковской системы, и без того расшатанной резкой санацией частных банков, пишет автор. Предоставляя кредиты 10% самых бедных домохозяйств, банки рискуют с самого начала, поскольку займы в среднем в десять раз превышают среднедушевой доход этих домохозяйств, составляющий 5 тыс. рублей (84 швейцарских франка).

"ЦБ намерен опубликовать индикатор долговой нагрузки для банков с целью помочь им лучше оценивать свои риски. Учтивая манера подготовить банки к дополнительному ограничению, - комментирует автор. - Так, директор департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков 30 ноября рассказал о рабочей группе, рассматривающей вопрос о запрещении выдачи займов чрезмерно закредитованным лицам. Возможно, Кремлю придется наспех сделать выбор между выгодами своих банкиров и большей части своего электората в то время, когда до проведения президентских выборов остается три месяца", - заключает Гриншпан.