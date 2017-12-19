Александр Хацкевич: Работать со сборной Беларуси предлагают лишь один раз в жизни 19.12.2017, 20:36

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Александр Хацкевич

Фото: EPA

Белорусский наставник рассказал, как отказался от работы в киевском «Динамо» в пользу сборной Беларуси.

Белорусский рулевой киевского "Динамо" Александр Хацкевич рассказал, что Сергей Ребров предлагал ему войти в тренерский штаб клуба, но он отказался, поскольку получил предложение возглавить национальную сборную Беларуси.

- Когда я получил предложение возглавить сборную Беларуси, Сергей Ребров, назначенный тогда главным тренером "Динамо", пригласил меня на должность одного из своих ассистентов в тренерском штабе команды.

"Решай сам. Предложение от сборной Беларуси — хорошее, но здесь ты дома, в родной команде", — сказал мне тогда Сергей. На что я ответил: "Работать со сборной Беларуси предлагают лишь один раз в жизни".

Тогда эта ситуация тоже никоим образом не повлияла на нашим взаимоотношения — Ребров к моему решению отнесся с пониманием, — приводит слова Хацкевича dinamo.kiev.ua.