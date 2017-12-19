Андрей Пионтковский: Путин лично лоббирует ракетно-ядерную программу КНДР 5 19.12.2017, 20:46

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Андрей Пионтковский

Конгресс США проводит официальное расследование.

Россия президента Владимира Путина шантажировала страны Запада терактами, чтобы склонить к сотрудничеству по Украине, а теперь перешла к ядерному шантажу при помощи режима северокорейского диктатора Ким Чен Ына. Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в комментарии "Радио свобода".

"В гибридной мировой войне наметился явный перелом. Никакой "Ялты" не предвидится. Петля санкций, включая конфискацию "путинского триллиона", затягивается на шее кремлевских клептократов. Надо срочно менять динамику поведения. И Путин как азартный игрок бросает на кон новую карту: на сцене появляется Его Превосходительство Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки генерал армии Анатолий Иванович Антонов (включен в санкционные списки ЕС, Украины, Канады). Задача Его Превосходительства – резко повысить уровень политического шантажа", – рассказал он.

Политолог отметил, что российский посол будет принуждать США к договоренностям уже не угрозой появления новых террористов с самодельными бомбами, а перспективой ядерного удара со стороны КНДР.

"В двух своих дебютных выступлениях... товарищ генерал навязчиво продавал американской аудитории влияние Москвы на северокорейское руководство, вновь и вновь возвращаясь к мысли о том, что без содействия России США не смогут обезопасить себя от северо-корейской ядерной угрозы", – рассказал он.

Пионтковский подчеркнул, что о влиянии Москвы на Пхеньян нет сомнений.

"Путин лично выступает на международной арене неутомимым лоббистом ракетно-ядерной программы Ким Чен Ына. С каждым новым взлетом северокорейской технологической мысли у экспертов остается все меньше сомнений в российском обеспечении стремительного прогресса Пхеньяна последних лет. Официальное расследование кремлевского ракетно-ядерного следа проводится сейчас в Конгрессе США", – заявил он.

При этом политолог добавил, что конгрессмены могут "отшатнуться" от выводов собственного расследования.

"Лубянская операция "ядерный офшор" является по-своему гениальной. Подложив американцам межконтинентального ежа в штаны, Москва через 55 лет после Карибского кризиса снова расставила на доске фигуры проигранной ею тогда партии, но на этот раз в гораздо более сильной для себя позиции. Она ведь не несет теперь никакой ответственности за действия своего ядерного офшора, она может лишь великодушно предлагать США свою помощь. На определенных условиях, разумеется. Первым заявлением Джона Кеннеди в дни кризиса были слова: "В ответ на ракетный удар с территории Кубы США нанесут полномасштабный ядерный удар по СССР". У Хрущева ведь не хватило тогда наглости ответить: "Мы готовы предложить вам свою помощь, господин президент, в переговорах с Кубой, поскольку тоже обеспокоены ее растущим ядерным потенциалом", – подытожил он.

С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. 29 ноября КНДР провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа "Хвасон-15". По словам северокорейского лидера, это стало завершением процесса создания "государственных ядерных сил" КНДР. В ответ Южная Корея в тот же день провела ракетные учения на границе с КНДР.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис в октябре заявлял, что любая атака КНДР на Соединенные Штаты или союзников будет отбита. По словам главы Пентагона, "любое использование ядерного оружия приведет к эффективному и подавляющему военному ответу".

2 декабря советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер отметил, что риск войны с КНДР "возрастает с каждым днем".

12 декабря государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты Америки готовы к переговорам с Северной Кореей без предварительных условий.

13 декабря Ын призвал разрабатывать в КНДР еще больше ядерного оружия.