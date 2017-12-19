США ввели санкции против российских оборонных компаний 3 19.12.2017, 21:23

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Власти США считают деятельность этих российских компаний противоречащей интересам нацбезопасности и внешней политики.

Об этом сообщает kommersant.ru.

Как сообщается, речь идет об АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор"" и АО "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады"". Как говорится в сообщении Федерального реестра США, американские власти считают деятельность этих российских компаний противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики.

Американское ведомство вводит режим экспортного лицензирования на всю продукцию, которая поступает или может поступать для этих российских компаний из США. Лицензирование также вводится на продукцию из других стран, если она содержит американские составляющие.

В августе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон о расширении санкций, которые вступают в силу в феврале 2018 года. Опубликованная 31 октября редакция американских санкций ставит под угрозу зарубежные нефтяные проекты российских компаний.