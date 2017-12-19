Виктор Гончаренко - лучший тренер Беларуси-2017 1 19.12.2017, 22:07

Виктор Гончаренко

Фото: sport-express.ru

Известный тренер второй год подряд стал лучшим тренером нашей страны.

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко признан лучшим тренером Беларуси-2017.

Таковы результаты опроса среди известных специалистов и журналистов, передает «Прессбол».

Отметим, что Гончаренко удостоен звания лучшего тренера страны седьмой раз в карьере. Кроме того, специалист получит награду второй год кряду.

Результаты голосования:

1. Виктор Гончаренко (ЦСКА) – 231 голос

2. Александр Ермакович (БАТЭ) – 32

3. Владимир Журавель (Динамо Брест) – 31

4. Сергей Гуренко (Динамо Минск) – 27

5. Олег Кубарев (Шахтер/Торпедо-БелАЗ) – 25

Под эгидой АБФФ этот опрос был проведен уже 20-й раз. Прежде лучшими тренерами становились Валерий Стрельцов (1998), Юрий Пунтус (1999, 2000, 2002, 2003, 2004), Эдуард Малофеев (2001), Юрий Вергейчик (2005), Игорь Криушенко (2006, 2007), Виктор Гончаренко (2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016), Георгий Кондратьев (2011), Леонид Кучук (2013), Александр Ермакович (2015).