Франция стала первой в мире страной, запретившей выдачу лицензий на добычу нефти и газа 1 19.12.2017, 22:16

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Макрон заявил, что гордится решением Франции.

Власти Франции перестали выдавать разрешения на разработку новых месторождений и планируют к 2040 году полностью отказаться от добычи нефти и газа. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в Facebook, передает gordonua.com.

"Очень горжусь тем, что Франция стала первой страной в мире, которая запретила выдачу любых новых лицензий на разведку углеводородов и их любую эксплуатацию к 2040 году", – отметил он.

6 сентября министр экологических преобразований Франции Никола Юло представил проект закона, предусматривающий отказ от разработки газовых и нефтяных месторождений на территории материковой Франции и всех ее заморских территориях.

Законопроект является частью стратегии экологического развития Франции, согласно которой государство хочет отказаться от дизельных и бензиновых автомобильных двигателей к 2040 году.

Министр отметил, что выполнить условия Парижского договора по климату возможно, только если "80% разведанных полезных ископаемых продолжат оставаться под землей".

Парижское климатическое соглашение, которое вступило в силу 4 ноября 2016 года, предполагает действия по недопущению изменения климата. Договор призван заменить Киотский протокол, закреплявший нормированные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов.