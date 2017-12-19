Павел Виноградов: 100% пошел бы на Площадь и сегодня 19.12.2017, 22:50

Павел Виноградов

Фото: «Еврорадио»

Активист готов бороться с режимом спустя семь лет после Площади Достоинства.

19 декабря 2010 года в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков десятки тысяч человек вышли на демонстрацию против фальсификаций итогов голосования. Она стала самой массовой акцией протеста в Беларуси за последние годы.

Активист Павел Виноградов заявил, что и сегодня готов идти и бороться за будущее Беларуси.

«Пошел бы 100%. А поменял бы я: не брал бы с собой много теплых вещей, какой-то еды, какого-то питья, потому что я шел надолго. Я бы оделся поудобнее и молоток взял бы побольше», – сказал в интервью «Белсату» Павел Виноградов.