Минское «Динамо» сенсационно обыграло лидера чемпионата КХЛ 19.12.2017, 23:02

В Санкт-Петербурге грянула главная сенсация игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.

Питерский СКА потерпел домашнее поражение от минского «Динамо» — 2:3 (бул.).

Наиболее весомый вклад в неожиданный успех «зубров» внес защитник Дмитрий Коробов, поучаствовавший в обеих капитуляциях Микко Коскинена в основное время, пишет «Прессбол».

Отметим и довольно яркий дебют в КХЛ Максима Парфеевца, заработавшего в своем первом матче результативную передачу.

СКА — Динамо Минск — 2:3 (бул.). (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

СКА: Коскинен; Гавриков — Рундблад, Ковальчук — Дацюк — С.П.Калинин; Хафизуллин — Херсли, Гусев — Шипачев — Плотников; Е.К.Яковлев — А.Белов, Широков — Коскиранта — Торесен; Галенюк — Зуб, Барабанов — Каблуков — Кетов.

Динамо Минск: Энрот; Граньяни — Денисов (к), Скилли — Хауден — Фонтэйн; Коробов — Д.Осипов, Павлович — Ковыршин — А.Степанов; Хенкель — Лисовец, Лингле — Китаров — Парфеевец; Дрозд — Волков — Когалев; Знахаренко, Д.Буйницкий.

Шайбы: 1:0 — Ковальчук (Рундблад, С.П.Калинин, 22.37). 1:1 — Скилли (Коробов, 28.23). 1:2 — Коробов (Парфеевец, А.Степанов, 50.14). 2:2 — Ковальчук (Дацюк, Барабанов, 56.36). 2:3 — Скилли (65.00 — решающий буллит).

Буллиты: Хауден — 0:0. Гусев — 0:0. А.Степанов — 0:1. Дацюк — 1:1. Скилли — 1:2. Ковальчук — 1:2. Парфеевец — 1:2. Широков — 1:2. Фонтэйн — 1:2. Торесен — 1:2.