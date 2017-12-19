Джона Маккейна выписали из военного госпиталя в Вашингтоне 5 19.12.2017, 23:15

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Джон Маккейн

Фото: AFP

Сенатор-республиканец планирует отпраздновать Рождество с семьей.

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн, который страдает от опухоли мозга, выписан из военного госпиталя Walter Reed в Вашингтоне и вернулся в свой штат Аризона. Об этом сообщает "Голос Америки".

Маккейн планирует опраздновать Рождество с семьей, а после продолжит курс лечения и реабилитации в аризонской больнице Mayo Clinic, которая специализируется на раковых заболеваниях.

"Спасибо всем за вашу поддержку и слова поддержки! Я чувствую себя хорошо и с нетерпением жду возвращения на работу после праздников", – заявил сенатор в Twitter.

13 декабря Маккейна госпитализировали в связи с побочными эффектами терапии рака.

У политика диагностировали глиобластому – наиболее распространенную и агрессивную форму опухоли мозга.