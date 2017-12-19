Николай Статкевич: 19 декабря 2010 года - большая дата для строительства нации 3 19.12.2017, 23:25

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Николай Статкевич

19 декабря 2010 года десятки тысяч белорусов восстали против диктатуры.

19 декабря 2010 года в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков десятки тысяч человек вышли на демонстрацию против фальсификаций итогов голосования. Она стала самой массовой акцией протеста в Беларуси за последние годы.

В седьмую годовщину Площади Достоинства лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич заявил в интервью «Белсату», что 19 декабря 2010 года - большая дата для белорусов.

«Эта дата – сильный сдерживающий фактор для власти, которая до этого момента боится. Второе значение этой даты – это достоинство. Это сильное проявление. Это на самом деле восстание, Революция Достоинства. Если никто не борется за человеческое достоинство, люди забывают, что оно есть. И, наконец, это большая дата для строительства нации», – отметил Николай Статкевич.