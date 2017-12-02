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В Турции мужчинам запретили красить волосы в черный цвет

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  • 2.12.2017, 8:01
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В другой можно, а в черный - нет.

В Турции объявили о недопустимости для мужчин красить волосы в черный цвет. Соответствующую фетву выпустило турецкое Управление по делам религии (Диянет), Об этом сообщает Yeni Safak.

"Волосы, бороду и усы можно красить, если нет цели обмануть людей. Но мужчинам красить волосы в черный цвет не допускается, это неприемлемо", - говорится в письменных ответах Диянета на вопросы верующих граждан.

Отмечается, что если это требуется, то вместо черного можно выбрать более естественные оттенки хны.


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