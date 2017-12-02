Трамп: Тиллерсон остается 1 2.12.2017, 8:04

Рекс Тиллерсон

Президент США опроверг слухи о том, что госсекретарь готовится оставить свой пост.

Президент Дональд Трамп в Twitter опроверг сообщения СМИ, утверждающие, что госсекретарь Рекс Тиллерсон в ближайшем будущем покинет свою должность. Он назвал их «фальшивыми новостями».

В пятницу Трвамп написал в «Твиттере»: «Медиа спекулируют, что я уволил Рекса Тиллерсона или он скоро уйдет. Фальшивые новости! Он не уходит, и, несмотря на то, что мы расходимся во мнениях по некоторым вопросам (за мной остается последнее слово), мы хорошо работаем вместе и Америку вновь очень уважают».

Ранее некоторые СМИ, со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Администрации США, сообщили, что в ближайшие недели пост госсекретаря займет нынешний директор ЦРУ Майк Помпео. Белый дом и Госдепартамент заявили о недостоверности этих сообщений.

Сам Тиллерсон в пятницу назвал эти утверждения «смехотворными».