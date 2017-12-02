«Сначала зарплата, потом квартплата» 8 2.12.2017, 8:08

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Профсоюзных активистов из Бобруйска судили за то, что они публично выразили свое мнение без разрешения администрации города.

30 ноября в суде города Бобруйска прошло первое судебное заседание: слушалось административное дело по знаменитой статье 23.34 КоАП РБ о нарушении порядка проведения массовых мероприятий, пишет praca-by.info.

«Массовым мероприятием», которое неправильно провели активисты из бобруйского отделения независимого профсоюза РЭП Галина Лазарева и Алексей Трофимов, был непродолжительный пикет 7 октября 2017 года: активисты около 15 минут стояли с плакатами, которые гласили: «Сначала зарплата, потом квартплата» и «Бобруйск – за достойный труд».

Галина Лазарева перед началом судебного заседания

Орган, передавший материалы дела в суд, принимал участие в заседании: от милиции в зале был подподковник Сергей Рудько. Именно он провел знаменитый допрос Галины Лазаревой в детской больнице поздним вечером; наложил арест (т.е. забрал) мобильный телефон у Алексея Трофимова в счет оплаты еще не назначенного штрафа, и т.д.

Галина Смирнова, Галина Лазарева, Алексей Трофимов в ожидании начала заседания

Заседание вела судья Елена Гормаш.

Во время заседания Галина Лазарева задала вопрос Сергею Рудько: по закону ли он поступал, когда допрашивал ее в больнице поздним вечером?

На этот вопрос милиционер не ответил: он сослался на то, что не может сам оценивать законность своих действий; а по месту его работы в ответ на жалобу Лазаревой, поданную ранее, провели служебную проверку. Однако содержание и результат проверки остались тайной для присутствующих, так как Сергей Рудько не пожелал их озвучить.

Олег Желнов

Суд объявил перерыв; следующее заседание пройдет 4 декабря, начало в 14:30 по адресу: Бобруйск, улица Тухачевского, д. 5.

Алексей Трофимов виновным себя не считает:

– Я просто выразил свое мнение публично. Я не считаю, что за это милиционеры должны наказывать. Пусть наказывают преступников. За то, что мы выражаем свое мнение, мы не должны платить, и тем более не должны сидеть.

Алексей Трофимов

Лидер бобруйского отделения профсоюза РЭП Галина Смирнова поделилась впечатлениями об очередной встрече с милиционером Сергеем Рудько:

– Чувствуется, что он не по своей воле на этом суде, и ему не очень приятно находиться здесь. Он же сам знает, что много чего нарушил, и об этих нарушениях может пойти речь на суде – если стороны начнут задавать ему вопросы.