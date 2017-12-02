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В декабре земляне увидят мощный звездопад

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  • 2.12.2017, 8:17
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С 4 по 17 декабря над Землей пронесется метеорный поток Геминиды.

Он является последним в году и входит в "большую тройку" звездопадов.

Пик наибольшей активности метеорного потока Геминиды придется на 13-14 декабря, следует из прогноза Международной метеорной организации.

Свое название Геминиды получили от названия созвездия Близнецов (Gemini), в котором находится радиант потока. Это один из самых богатейших звездопадов, в час можно наблюдать более 100 метеоров.

Геминиды отличаются большой яркостью, их поток летит не навстречу Земле, а догоняет ее, потому скорость метеоров невысокая. В отличие от большинства других метеорных потоков, прародителем Геминид является не комета, а выбрасывающий звездную пыль астероид Фаэтон.


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