Российских дальнобойщиков признали иностранными агентами 3 2.12.2017, 8:23

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Фото: dw.com

Объединение перевозчиков России регулярно организует акции протеста.

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов некоммерческую организацию "Объединение перевозчиков России", в которую входят дальнобойщики, протестующие против системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон". Соответствие организации признакам НКО-иноагента было установлено "в ходе внеплановой проверки документации", сообщили в Минюсте в пятницу, 1 декабря, сообщает Немецкая волна.

В "Объединении перевозчиков России" в свою очередь заявили, что причины его включения в реестр им непонятны.

"У нас была проверка. Из Минюста сегодня мне отзвонились и сообщили, что они направили нам материалы проверки. Мы материалы представили три дня назад, и за что это было произведено, мы так и не поняли, потому что никаких связей с иностранцами у нас нет вообще", - подчеркнул председатель объединения Андрей Бажутин в беседе с "Интерфаксом".

"Объединение перевозчиков России" возникло в 2015 году после выступления дальнобойщиков против введения системы "Платон". С тех пор организация регулярно организует акции протеста. С 15 по 25 декабря водители собираются провести очередную стачку, чтобы "заставить органы исполнительной власти служить своему народу, прекратить его грабить", сообщается на сайте объединения.

С момента введения системы "Платон" в 2015 году водители большегрузных автомобилей заплатили почти 36 млрд рублей за возможность проезда по федеральным трассам.