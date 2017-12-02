Видеофакт: прыжок с девятикилометровой высоты на автомобиле 2 2.12.2017, 8:34

3,586

Для трюка было проведено немало подготовительной работы.

Команда из Negative4 Productions выяснила, что случится, если загрузить четырех людей в машину и выбросить эту машину из самолета, летящего на высоте 9 км, пишет «Сегодня».

Конечно, для такого трюка было проведено немало подготовительной работы, из машины убрали трансмиссию, крышу и все жидкости, да и вообще все, что могло создать проблему для людей во время свободного падения. Также команда закрыла днище автомобиля, чтобы сделать машину более аэродинамической.