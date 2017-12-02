«Где доярки, на лексусах разъезжающие?» 25 2.12.2017, 9:17

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Как Русый белорусов удивил.

Вице-премьер назвал молоко нашей валютой и сравнил доходы от производства с нефтяным бизнесом.

Об этом Михаил Русый заявил 30 ноября на совместном заседании обеих «палат» «национального собрания».

По словам вице-премьера, рентабельность производства молока в 2016 году составила в целом по стране более 14%, а в лучших хозяйствах — 35−50%, пишет «Солидарность».

— Это сходно с нефтяным бизнесом. Молоко — это наша валюта, — отметил чиновник.

В Сети народ удивляется: «А зарплаты у доярок как у нефтяников? Где доярки, на лексусах и геликах разъезжающие? Где очереди на работу?»

«Странное заявление, когда почти все сельхозпредприятия банкроты и животноводы получают мизерную зарплату. За чей счет банкет?» — недоумевает форумчанин на дискуссионной площадке talks.by.

Один из участников форума предлагает вице-премьеру доказать, что продукт качественный: получить сертификат — и вперёд, на французский рынок, выдавливать польское и литовское масло.

Заявление Михаила Русого выглядит издевательски, в первую очередь, по отношению к дояркам с зарплатой, которой далеко до средней по стране, не говоря уже о заработках нефтяников.

Например, у доярки сельхозпредприятия в Барановичском районе зарплата непостоянная — от 300 до 600 рублей в месяц.