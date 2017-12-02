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Госорганам Великобритании запретили использовать антивирус Касперского

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  • 2.12.2017, 9:25
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Лабораторию Касперского подозревают в шпионаже.

Великобритания запретила антивирус Касперского из-за угрозы нацбезопасности.

Власти Великобритании запретили использование программного обеспечения российской компании Лаборатория Касперского в ведомствах, которые отвечают за национальную безопасность, пишет Financial Times.

Национальный центр кибербезопасности (NCSC) при Центре правительственной связи Великобритании направил во все правительственные учреждения предписания не использовать такие программы в системах, связанных с национальной безопасностью. В письме утверждается, что антивирус Касперского "представляет риск".

Ведомства не должны использовать российское программное обеспечение в любых системах, содержащих конфиденциальные данные. При этом NCSC не стал рекомендовать отказываться от него обычным пользователям.


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