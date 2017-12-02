CNN: Контактами Флинна с россиянами руководил зять Трампа 4 2.12.2017, 9:52

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Фото: dw.com

Новые данные появились в скандальном деле бывшего советника президента США.

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер во время предвыборной кампании 2016 года направил бывшего советника американского президента по национальной безопасности Майкла Флинна установить контакты с Россией. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники (перевод — Liga.net).

По информации издания, Кушнер руководил контактами Флинна и указывал ему на темы, которые нужно было обсудить с российским дипломатом Сергеем Кисляком.

CNN отмечает, что зять Трампа интересовался позицией РФ по работе над резолюциями Совбеза ООН об израильских поселениях на западном берегу реки Иордан.

Отмечается, что адвокат Кушнера не ответил на запрос о комментариях. Также о причастности самого Трампа к контактам Флинна с Кисляком в материале речь не идет.

Вчера, 1 декабря, спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий возможное вмешательство России в президентские выборы в США 2016 года, обвинил экс-советника президента Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майкла Флинна во лжи следствию по поводу его контактов с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Позже стало известно, что Майкл Флинн признал себя виновным в даче ФБР неправдивых показаний о разговорах с послом России Сергеем Кисляком в декабре прошлого года.

Помимо этого, в СМИ появилась информация, что Флинн заявил о согласии дать показания против Трампа и всей его семьи о том, что американский президент поручил ему установить связи с россиянами во время президентской кампании.

Трамп уволил Флинна с должности советника в феврале 2017 года за то, что он не раскрыл содержание своих бесед с послом РФ в США Сергеем Кисляком и ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса по поводу этих разговоров.

Флинн - четвертый фигурант расследования Мюллера и первое официальное лицо (хоть и бывшее) из администрации действующего президента, против которого выдвинуты обвинения в рамках дела о вмешательстве России в американские выборы. Сам Трамп и все его люди отрицают факт любого сотрудничества с РФ, называя расследование Мюллера "охотой на ведьм" и стремлением демократов отомстить ему за проигрыш Хиллари Клинтон на президентских выборах.