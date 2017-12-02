В понедельник в Беларуси пойдет снег 1 2.12.2017, 10:00

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Прогноз погоды на ближайшие три дня.

2 декабря ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, слабые туман и гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха в утренние часы понизится до -4..+2°С, во второй половине дня повысится до -1..+4°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает сайт Гидрометцентра.

3 декабря в отдельных районах Беларуси пройдет небольшой кратковременный мокрый снег. Ночью и утром слабые туман и гололед. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -5..+1°С, максимальная днем -3..+2°С.

4 декабря на большей части территории страны ожидается снег, мокрый снег. В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -1..-6°С, максимальная днем -3..+2°С.