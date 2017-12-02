Том Хэнкс получил ключи от легендарного польского «Малыша» 2 2.12.2017, 10:14

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В четверг 30 ноября автомобиль Fiat 126p польской сборки доставлен известному американскому актеру.

В четверг 30 ноября автомобиль Fiat 126p польской сборки был доставлен Тому Хэнксу. Актер получил ключи от легендарного «Малыша» в резиденции польского консула в Лос-Анджелесе. От полученного подарка голливудская звезда пришла в восторг, передает «Польское радио».

«Этот белый цвет прекрасный! Я уже сидел в авто. Жаль, что сиденья нельзя подвинуть больше назад, потому что немного тесно. Я уже знаю, как его заводить, включать фары и как открывать багажник», - сказал он.

Он добавил, что знает историю «Малыша» и то, что он был очень ценным приобретением для людей, которые жили в коммунистической Польше.

Том Хэнкс поблагодарил организатора акции Монику Яскульскую. Он подчеркнул, что одной из главных причин его решения принять Fiat 126P является благотворительное значения подарка – собранные во время акции средства будут переданы на детскую больница в городе Бельско-Бяла на юге Польши.

Идея подарить Тому Хэнксу Fiat 126p родилась после того, как актер опубликовал серию фотографий, на которых он позировал рядом с легендарным автомобилем. После этого жительница города Бельско-Бяла, в котором в середине 70-х производился «Малыш», Моника Яскульская инициировала сбор денег и поиск подходящего экземпляра.

Авто нашли в окрестностях города Сувалки, его купили у коллекционера старых польских автомобилей за 2 тыс. евро. Необычный подарок был отправлен в багажном отделении самолета Boeing 787 Dreamliner польских авиалиний LOT.