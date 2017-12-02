Президент Турции совершит первый за 65 лет визит в Грецию
- 2.12.2017, 10:28
Эрдоган встретится с премьер-министром Греции.
7 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган соврешит визит в Грецию.
Эрдоган встретится с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом и обсудит с ним двусторонние отношения, вопросы безопасности и кризис беженцев, передает Reuters.
Также сообщается, что президент посетит город Фракия, где проживает мусульманское меньшинство.
Если визит состоится, то станет первым за 65 лет.