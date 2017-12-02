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Президент Турции совершит первый за 65 лет визит в Грецию

  • 2.12.2017, 10:28
Реджеп Тайип Эрдоган

Эрдоган встретится с премьер-министром Греции.

7 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган соврешит визит в Грецию.

Эрдоган встретится с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом и обсудит с ним двусторонние отношения, вопросы безопасности и кризис беженцев, передает Reuters.

Также сообщается, что президент посетит город Фракия, где проживает мусульманское меньшинство.

Если визит состоится, то станет первым за 65 лет.


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