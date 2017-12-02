Как у сироты из Речицы забрали квартиру 12 2.12.2017, 10:38

4,477

Коммунальщики не церемонились.

«Молодой, здоровый, ищу работу», – начинает свою историю 20-летний житель Речицы, сирота Сергей Данченко.

Ему было 5 лет, когда родителей лишили прав на сына, поэтому воспитывался в интернате, передает «Белсат».

«Мне 20 лет, я отучился на токаря, по специальности на работу не устроиться, в Речице в принципе токари не нужны. Работаю подсобником, у кого-то одолжить деньги, никак, на Россию не поехать, потому что не к кому ехать, а если ехать к незнакомым, снова «кинут», – говорит Данченко.

За последние 8 лет 45% интернатов для сирот в стране были закрыты, а самих сирот уменьшилось на 60 тысяч. Но за цифрами, очень часто, не видны реальные судьбы тех, кого государство не замечает.

После интерната Сергей успел отсидеть 1 год и 2 месяца за грабеж киосков. Работал в России, где денег не заплатили. За все это время собирался долг за коммунальные платежи в квартире, которая досталась Сергею от матери. Но в конце ноября заочно вынесли постановление о выселении Сергея без предоставления другой недвижимости.

«На сегодняшний день у него задолженность 1 021 рубль и 3 копейки. Это только задолженнность – пеня составляет 675,70 руб. У нас было два суда, последний 23 ноября, он не пришел ни разу. 22 ноября я в этой квартире была сама, мы с бухгалтером предупредили Сергея, что у нас другой суд 23-го, и 23-го вынесено постановление о выселении его из этого жилого помещения», – говорит юрист расчетного центра Речицкого КУП Елена Щербак.

На вопрос, что делать в этой ситуации после выселения, речицкие коммунальщики говорят: можно стать в очередь на получение жилья от местного исполкома. Сколько лет стоят в очереди и где жить, пока государство будет думать, заслуживает ли сирота нового жилья? На этот вопрос коммунальщики не отвечают, а спрашивают в ответ, сами ли они должны оплачивать долги Данченко. В результате государство толкает молодого человека в тюрьму.

«Мне, как сироте, некому помочь, и если я не найду работу, только идти воровать, в тюрьму, и так по кругу, сидеть всю жизнь, – говорит Данченко. – Конечно, я так не хочу, но приходится».

В этой ситуации коммунальщики поступают согласно букве закона, говорит местный правозащитник Леонид Судаленко.

«Государство у нас хоть и социальное, но на практике, как мы видим, в сфере жилищных отношений, государство поступает с гражданами жестко», – говорит правозащитник Леонид Судаленко.

Правозащитник добавляет, что по закону выселять из квартиры не могут в зимний период, с 15-го октября до 15-го апреля. Меньше полугода Сергей может еще законно жить у себя, а уже весной с вещами напрямую оказаться на улице. Но коммунальщики решили не ждать и вчера на квартиру Сергея повесили замок. После работы он даже не смог войти в квартиру.