Как власти саботируют решение квартирного вопроса 5 2.12.2017, 11:16

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И уже четвертый год кормят нас обещаниями.

– Планируем больше строить арендного жилья. Это мировая практика, — заявил министр архитектуры и строительства Анатолий Черный 30 ноября. – Оно позволяет молодым людям решить квартирный вопрос, не обременяя себя кредитами. Строить же собственное жилье они смогут со временем.

Чиновники – молодцы? Ответ отрицательный. Во-первых, конкретные объемы на ближайшее будущее министр так и не озвучил. Во-вторых, предыдущий опыт подсказывает, что будут они весьма и весьма скромными, пишет «Солидарность».

Давайте вспомним: четыре года назад Александр Лукашенко объявил о начале реализации в стране глобального проекта по строительству арендного жилья. На церемонии в жилом комплексе «Магистр» для научной и творческой интеллигенции он сообщил, что в «нынешней пятилетке» планируется возвести не менее 1 млн кв. м. арендного жилья, цены на которое будут вполне доступными.

– Сегодняшнее, с одной стороны, будничное мероприятие является просто историческим. Мы переходим от социальной раздачи квартир к арендному жилью, – уверял правитель.

В народе новость встретили с энтузиазмом: если нельзя позволить себе купить новую квартиру, то можно будет хотя бы снять номармальное жилье за умеренную плату.

И еще одна цитата Лукашенко того времени: «Арендное жилье со временем будет абсолютным приоритетом в строительстве жилья».

Спустя пару лет он вновь вернулся к этой теме, хотя «глобальный проект» вроде как должен бы уже реализовываться. Лукашенко поручил увеличить объемы строительства арендного жилья. Однако статистика за 2015 год показала, что на деле власти никаких серьезных действий в этом направлении не предпринималось. В Минске за тот год построили всего 6 арендных панелек общей площадью 47 тыс. кв.м.

Наплевали на указание Лукашенко и в 2016-м. В столице за прошлый год сумели достроить всего два арендных дома.

– Связано это с недостатком бюджетных средств, — коротко прокомменитровал ситуацию глава Мингорисполкома Андрей Шорец.

По итогам 2017 года фонд арендного жилья вроде бы должен прирасти всего тремя новыми домами.

На бумаге арендных квартир существенно больше – за счет «убитого» жилья в старых хрущевках. Но это как-то совсем не вяжется с грандиозными планами, о которых говорил глава государства. Для двухмиллионной столицы цифры арендного фонда попросту смешны.

— На одну арендную квартиру бывает и по 300, и по 400 заявлений, – сообщил весной начальник управления жилищной политики Мингорисполкома Александр Авраменко.

Что еще вызывает недоумение в сложившейся ситуации: арендные квартиры – это ведь не только помощь молодым специалистам, которые могут снять жилье в примерно полтора-два раза дешевле, чем у частников, и помощь нуждающимся в улучшении жилищных условий, которым надоело десятилетями стоят в очереди.

Сдача квартир в аренду, оказывается, приносит государству неплохой доход. В июле этого года и.о. гендиректора ГПО «Минскстрой» Игорь Мацур заявил, что поступления от аренды жилья в квартале «Магистр» с 2014 года уже компенсировали 23% затрат на строительство.

В ноябре в Мингорсиполкоме сообщили, что три новых дома будут построены исключительно за счет средств, поступающих от сдачи внаем арендных квартир госжилфонда.

Власти готовы выделять сотни миллионов долларов для спасения убыточных предприятий, но до судьбы простых людей, которые не могут решить квартирный вопрос, им почему-то нет дела. Несмотря на все громкие заявления, такого явления, как арендное жилье, в стране как не было, так по сути и нет.