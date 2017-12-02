Гавайи протестировали систему оповещения на случай ядерного нападения 2.12.2017, 11:28

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Американский штат Гавайи будет ежемесячно тестировать сигнал тревоги на случай ядерного удара.

Гавайи, являющиеся одним из американских штатов, впервые со времен холодной войны протестировала сигналы тревоги, которые должны предупреждать население о ядерном нападении. Об этом в субботу, 2 декабря, сообщила местная газета Star Advertiser, передает Немецкая волна.

Как утверждается, на фоне потенциальной ядерной угрозы со стороны КНДР благодаря этой мере предосторожности власти штата хотят привлечь внимание жителей островов к возможной чрезвычайной ситуации.

Вначале были опробованы "привычные" сирены для природных катастроф, таких как цунами и ураганы. Вслед за ними последовал минутный сигнал тревоги, предупреждающий о ядерной атаке. Проверка системы оповещения будет осуществляться в первый рабочий день каждого месяца.

В минувшие месяцы Пхеньян неоднократно грозил нападением на территорию США. Гавайские острова находятся в 7400 километрах от КНДР. Население штата составляет около 1,4 миллиона человек. На островах также располагается тихоокеанский отряд американского флота.