Властям не дает покоя Марш рассерженных белорусов 2.12.2017, 11:40

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Редактора «Борисовских новостей» оштрафовали за информацию о Марше рассерженных белорусов.

1 декабря суд Борисовского района рассмотрел дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 23.34 КоАП Республики Беларусь («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий») в отношении главного редактора негосударственной региональной газеты «Борисовские новости» Анатолия Букаса, сообщает "Белорусская ассоциация журналистов".

Основанием для дела, которое начал Борисовский РУВД, стала информация, опубликованная в газете в статье «Рассерженные люди выйдут на площадь» (№ 40 (одна тысяча триста двадцать четыре) от 4 октября 2017 г.): «Видеоролик заканчивается призывом поучаствовать в очередном Марше рассерженных белорусов 2.0, который планируют провести лидеры Белорусского национального конгресса 21 октября в 14 часов на Октябрьской площади в Минске».

20 ноября Министерство информации вынесло письменное предупреждение редакции газеты «Борисовские новости» о нарушении ст. 38 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации».

28 ноября главного редактора «Борисовских новостей» Анатолия Букаса вызвали в РУВД Борисовского района для проведения процессуальных действий по делу об административном правонарушении, связанном с вынесенным Мининформации письменным предупреждением. Протокол об административном правонарушении был составлен сотрудником милиции 29 ноября и представлен для ознакомления Букасу на следующий день.

В суде Анатолий Букас свою вину не признал, указав, что не является субъектом правонарушения в соответствии с нормой, предусмотренной ч. 1 ст. 23.34 КоАП Республики Беларусь (ее санкция предусмотрена для участников массовых мероприятий).

Тем не менее, суд счел вину редактора в совершении правонарушения доказанной и приговорил его к штрафу в размере 15 базовых величин.

Главный редактор газеты «Борисовские новости» намерен обжаловать это решение в областном суде.