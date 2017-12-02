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Команду Виктории Азаренко покинул тренер по физподготовке

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  • 2.12.2017, 11:45
ВИКТОРИЯ АЗАРЕНКО
ФОТО: AFP

Свой уход тренер объяснил «сложившимися обстоятельствами».

Команду белорусской теннисистки Виктории Азаренко покинул тренер по физподготовке Эшкон Резазаде.

Об этом специалист рассказал в соцсетях, сообщает БелТА.

"Из-за сложившихся обстоятельств с Викторией решили прекратить сотрудничество. Я бы хотел поблагодарить Азаренко за предоставленную мне возможность работать с ней. Мне приятно, что спортсменка после рождения ребенка возвращается на высокий уровень и будет бороться за самые престижные трофеи", - отметил Резазаде.

Как сообщалось, ранее сотрудничество с Азаренко прекратил тренер Майкл Джойс.

Ведущая белорусская теннисистка Викторяи Азаренко в 2017 году вернулась в профессиональный тур после рождения сына, но пропустила часть сезона из-за судебного разбирательства с отцом ребенка. Белоруска планирует вернуться на корт в официальных матчах в январе и выступить на турнире в Окленде.


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