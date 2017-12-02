Не бойтесь ошибаться Ольга Гуцал, «Новое время»

2.12.2017, 12:03

Ольга Гуцал

Бизнес будущего — это бизнес маленьких команд и быстрых решений.

Представьте, что вы — уважаемые, солидные инвесторы с большими деньгами и опытом. К вам приходит человек и говорит: "У меня есть гениальная идея, мы заработаем миллиарды долларов! Нужно взять три подшипника и соединить их в пластмассовую штуку, а посередине сделать выемку для пальца. Назовем мы это "спиннером".

Вы вложили бы в это деньги? А ведь кто-то нашелся... И денег у него теперь стало больше.

Раньше мы хорошо оканчивали школу, шли в вуз, получали профессию, строили планы и точно знали, что будем делать дальше. Сегодня, при нынешней скорости изменений, нужно не менее трех раз кардинально изменить профиль деятельности. Я, например, живу третью активную жизнь: начинала как аспирант (собиралась стать доктором наук и преподавать сопромат), потом ушла в товарный бизнес (25 лет занимаюсь моторными маслами и технологическими жидкостями), а сейчас, в 54 года, стала стартапером. И честно скажу: я не уверена, что это моя последняя профессиональная жизнь. Причем каждый раз мне приходится принципиально менять то, чему я училась.

Я обожаю давать советы, но сегодня не представляю, что посоветовать даже собственным внукам. Учиться читать, писать и считать? Не нужно. Можно взять смартфон, что-то сказать, и эта прекрасная штука не только напишет фразу без ошибок, но еще и на разных языках. Считать? Смешно. Есть калькулятор.

Сегодня этому никто уже не учится. Я бы сказала, что полезно учиться инженерному делу, чтобы знать, откуда все берется, но это тоже довольно бессмысленное занятие. Я вроде с годами должна умнеть, но вижу, что из-за бешеной скорости изменений «выхлопа» все меньше и меньше.

Поэтому бизнес будущего, на мой взгляд, — это бизнес маленьких команд и быстрых решений. Это проектный, международный бизнес, не привязанный к каким-либо средствам связи и доставки. И главное — не стратегический.

Изменения происходят с такой скоростью, что мы ушли от планирования на 3, 5, 10 лет. Сегодня мы планируем лишь на год. Более того: хорошие бизнесмены этот план еще три раза откорректируют.

Представьте, что вы в горах. Инструктор объясняет вам, куда двигаться, где находятся опасные места, что делать, если сходит лавина. Так вот по аналогии: пока мы писали инструкцию о том, как не попасть под лавину, Стив Джобс, например, отправился искать начало лавины, встал на лыжи и оседлал ее.

Самые успешные люди ничего не боятся, не драматизируют и не превращают все в правила. В сегодняшнем мире, когда все быстрее меняется, быстрее рушится, быстрее создается новое, потребитель хочет чего-то такого, что еще не изобрели. Бывает, что уже изобрели, а оказалось, что потребителю это не нужно. Все турбулентно (в хорошем смысле этого слова).

Молодым бизнесменам я посоветовала бы не читать книги по бизнесу, написанные до 2015 года, и попутешествовать перед тем, как начинать придумывать свой бизнес.

Не бойтесь ошибаться. У меня есть железное правило: минимум 10% ошибок в старых делах и минимум 30% — в новых. Если команда не допускает ошибок, это очень плохой знак. Люди не разрешают себе ошибаться.

Нужно уметь быстро двигаться, работать в белую, знать язык и забыть о каких-либо границах. Нужно все время пробовать и сомневаетесь в чем-то. Все ограничения только у нас в голове.

Такое у нас с вами будущее, как по мне.

Ольга Гуцал, «Новое время»