Предприниматели требуют разъяснить декрет №7 2.12.2017, 12:13

Новый декрет Лукашенко вызывает много вопросов.

Не успели просохнуть чернила на декрете Лукашенко № 7, как предпринимательские объединения начали писать предложения о разъяснении его норм.

В частности, Бизнес союз предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского (БСПН) направил в Минэкономики письмо с призывом конкретизировать пункт о наказании директора за «ненадлежащую организацию деятельности».

В письме, текстом которого располагает газета «Белорусы и рынок», союз напомнил, что на этапе подготовки декрета деловая общественность обоснованно возражала против усиления ответственности руководителя. Размытой представлялась формулировка о «надлежащей организации деятельности субъекта хозяйствования, исключающей причинение вреда государственным или общественным интересам, окружающей среде, жизни, здоровью». Тем не менее норма осталась в документе, и теперь за ее нарушение директорам грозит штраф в размере от 10 до 200 базовых величин.

Согласно Процессуально-исполнительному кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях, составлять протоколы об административном правонарушении могут должностные лица 72 органов, организаций, инспекций, а также иные лица. При этом неясно, как контролеры будут определять «надлежащую организацию деятельности» субъекта хозяйствования и то, какие меры должен был принять руководитель для «должного» управления. Также смущает значительная разбежка возможного штрафа.

По мнению БСПН, п. 6 декрета № 7 не соответствует закону «О нормативных правовых актах», согласно которому законодательные термины должны быть понятными и однозначными. Чтобы избежать произвольной интерпретации, бизнес-союз предлагает разработать нормативный правовой акт, который будет толковать применение норм декрета № 7, в частности, разъяснит понятия «надлежащая организация деятельности» и «непринятие руководителем юридического лица необходимых мер по надлежащей организации деятельности».

«С принятием декрета № 7 над директорами навис дамоклов меч, ведь любая выборочная проверка может закончиться крупным штрафом, причем по непонятным требованиям. Термин «надлежащая организация деятельности» будет трактоваться контролером исходя из собственного уровня развития и понимания нормативных правовых актов», — опасается директор и сопредседатель БСПН Жанна Тарасевич.

По мнению спикера, даже невыполнение пресловутого требования обеспечить среднюю заработную плату в 500 долларов в эквиваленте может быть расценено как повод привлечь директора к ответственности.

«На этапе подготовки декрета мы считали лишним пункт об усилении ответственности директора, поскольку она и так высока согласно административному законодательству. К сожалению, нас не услышали. Более того, верхний предел штрафа был увеличен со 100 до 200 базовых», — отметил глава Белорусской научно-промышленной ассоциации Александр Швец.

Представители госорганов полагают, что раз уж бизнесу предоставлено больше свобод, то нарушения должны повлечь пропорциональный рост ответственности. По словам Александра Швеца, такая логика пугает, ведь в последние годы в стране и так наблюдалась тенденция усиления ответственности бизнесменов, в том числе в рамках субсидиарной ответственности учредителей по долгам предприятий. Суды показали, что нацелены на взыскание максимально возможных сумм с предпринимателей.

«В проекте декрета норма была более взвешенная: штраф от десяти базовых планировали давать, только если руководитель не реагирует на замечания и предложения проверяющих», — сказал сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов. Попытку уточнить термины декрета он считает правильной, однако сомневается, что в итоге ответственность директора удастся ограничить.