Украинцев ждет самое важное голосование в жизни 12 2.12.2017, 12:25

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Президент Украины Петр Порошенко заявил о скором проведении важнейшего референдума в стране.

В ближайшее время украинцев ожидают референдумы относительно поступления в НАТО и Евросоюз, передает Politeka.

При этом, глава государства отметил, что уверен в позитивных итогах этих референдумов.

«Мы твердо держим курс на евроатлантическою интеграцию. Даже не сомневайтесь, что в ближайшем будущем в Украине точно пройдут референдумы, чтобы присоединиться к НАТО, и я убежден, что народ Украины поддержит такую инициативу», – подчеркнул Петр Порошенко.

Президент считает, что украинцы практически единогласно проголосуют и за вступление в ЕС, так же, как голосовали в свое время за независимость Украины.