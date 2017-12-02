В Литве платят деньги за старые телефоны 2.12.2017, 12:29

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С 27 ноября во всей Литве начали скупать старые телефоны и планшеты.

Скупленные телефоны и планшеты компания Mobiliųjų telefonų techninis centras (MTTC) будет передавать своим партнерам, которые дадут им вторую жизнь. MTTC будет скупать телефоны и планшетки почти всех моделей, за них будут выплачивать наличные, пишет Delfi.

Новая услуга будет предоставляться по уникальной модели: оценят состояние телефона и за него сразу же заплатят наличными, скупленные телефоны к новой жизни вернет эстонские партнеры MTTC, компания REDEEM Nordic, которая будет и продавать эти телефоны. До сих пор в Литве старые телефоны скупали только в том случае, если клиент покупал новый телефон.

"Рынок новых телефонов очень динамичный, жители Литвы меняют каждые 2-3 года. Обычно такие телефоны подходят для дальнейшего использования, однако мода и потребительские привычки приводят к тому, что старые телефоны обычно отправляются в шкаф. Новая услуга MTTC именно затем и предназначена – скупка старых планшетов и телефонов для их последующего возрождения. Это практично и рационально", – сказал директор Mobiliųjų telefonų techninio centrаs Гинтарас Кручкас.

Он прибавил, что это будет напоминать рынок подержанных автомобилей.

По данным Еврокомиссии, отходы в сфере электрических приборов - это та сфера, где увеличивается количество отходов в странах ЕС, а это значительно влияет на экологию. Согласно прогнозам, количество этих отходов к 2020 году может превысить 12 млн. тонн в год. ЕК рекомендует реставрировать старые телефоны, чтобы продлить их жизнь. Компания MTTC будет способствовать сокращению числа подобных отходов в Литве.