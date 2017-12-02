Как пенсионер стал жертвой «оконщиков» 8 2.12.2017, 12:35

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В Микашевичах 60-летнему мужчине «отрегулировали» окна за 335 рублей.

В редакцию Медиа-Полесья обратилась жительница Микашевичей и рассказала, как на днях представители «агрессивного маркетинга» «настроили» окна в доме отца:

- Позвонили днём по домашнему телефону, представились как служба по обслуживанию окон, спросили, может, нужно что подрегулировать, поправить, предложили свои услуги. Отец отказался. Вечером снова звонят. И уже не спрашивают, а говорят, «вы нам звонили»…

По совпадению, как раз накануне жена мужчины попала в больницу. И подумал, что это супруга вызывала специалистов, но не успела предупредить, иначе с какой стати кто-то будет утверждать, что им звонили с этого домашнего номера по поводу окон?

Буквально сразу же после звонка настройщики объявились в квартире. «Засиликонили» окно на кухне, на балконе отошла ручка, попытались её заменить, но пенсионер начал возмущаться: зачем менять полностью, если она просто отошла? Мужчину стали уверять, что нужна только замена.

После того, как выполнили работы, мужчине протянули бумагу с суммой – 335 рублей. И это при том, что скидка составила 100 рублей. Тот не разобрался в цифрах, подумал сначала, что заплатить нужно будет 33,5 рубля. Но и этой суммы на руках не было. Тогда предприимчивые «оконщики» предложили собственноручно прописать в документе «Всю сумму я обязуюсь оплатить до 30 ноября 2017 года». Правда, попросили внести хотя бы 5 рублей, мужчина снова повторил, что денег у него нет вообще. Помявшись, «оконщики» всё же написали, будто он внёс эти 5 рублей.

Оставив один экземпляр документов жителю Микашевичей, люди удалились с квартиры.

Опомнился пожилой человек уже спустя несколько дней, когда дети прочитали договор и пояснили, сколько денег придётся заплатить за проделанную работу.

Как рассказала дочь жителя Микашевичей, согласно документам, фирма – ООО «Релизум» - зарегистрирована в Солигорске. Женщина позвонила директору, некому Юрию Петровичу Королёву, и попыталась объяснить ситуацию, что у пенсионера нет таких средств, да и подобные услуги стоят в пять раз дешевле. На это руководитель лишь деловито усмехнулся, мол, у кого-то стоят дешевле, а у нас – стоят столько-то.

- Одно только сервисное обслуживание у них стоит 200 рублей, метр силикона – 25 рублей, - отчаянно рассказывает женщина.

Через несколько дней телефонных переговоров с директором тот заявил: «Оплатите 200 рублей и я расторгну договор». Женщина так и сделала, внесла 200 рублей на указанный в документах счёт. При этом директор уверял, что сразу же вышлёт два экземпляра новых документов, чтобы, подписав их, один выслали ему обратно. Однако в тот же день, когда были переведены деньги, его секретарь «забыла» это сделать, а на следующий (1 декабря) руководитель сообщил, что, якобы, она ушла, скорее всего на почту…

Что будет дальше, семья из Микашевичей не знает…

Подобные случаи с дорогостоящей настройкой окон уже происходили в Лунинце. Только с начала года в правоохранительные органы поступило 15 обращений, касающихся установки неизвестными дорогостоящих фильтров, а также 5 обращений, связанных с окнами. Об одном из случаев писало Медиа-Полесье. Правда, тогда сумма «настройки» была в два раза меньше, почти 165 рублей. Тогда в райцентре «работали» представители барановичской фирмы.

В РОВД отмечают, что защита каждого человека – в трезвом расчёте и анализе ситуации:

- Говорите с родителями, объясняйте, что не нужно пускать в дом незнакомых людей и пользоваться сомнительными услугами.

Также в РОВД советуют в подобных случаях всегда звонить в милицию, так как под видом официально работающих фирм могут скрываться обычные мошенники.

Что касается самой солигорской фирмы, то, погуглив в сети Интернет, можно наткнуться на несколько свежих вакансий в различных сферах. Сама же фирма себя описывает так: «Компания «Релизум» предоставляет ремонтно-отделочные услуги, сервисное обслуживание в строительной сфере, продажу стройматериалов, комплектующих. Компания ставит своей целью предоставить клиенту лучший сервис, выступая гарантом профессионализма, надежности и качества. Основными нашими принципами являются достойное качество, надежность, клиентоориентированность, лояльность. На данный период времени мы заинтересованы в расширении штата и подборе сотрудников на ряд актуальных вакансий. Предоставляем возможность получения бесплатного обучения, стабильного заработка, официального оформления в соответствии с ТК РБ».

Вполне вероятно, случай с жителем Микашевичей – далеко не единичный. А зарабатывать на доверчивых и не разбирающихся людях фирма планирует и дальше…