В Гондурасе введен комендантский час 2.12.2017, 12:51

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Оппозиция в Гондурасе недовольна подсчетом голосов на президентских выборах.

Власти Гондураса приняли решение приостановить действие конституционных гарантий граждан, а также ввести комендантский час на фоне протестов оппозиции после президентских выборов. О введении чрезвычайного положения в стране объявил вечером в пятницу, 1 декабря, пресс-секретарь правительства, сообщает Немецкая волна.

Комендантский час будет действовать десять дней с 18 часов вечера до 6 часов утра. Накануне в целом ряде регионов Гондураса произошли беспорядки. В ходе столкновений протестующих с полицией около 20 человек получили ранения, более ста были задержаны.

Акции протеста были организованы оппозицией, которая недовольна затягиванием оглашения итогов президентских выборов и обвиняет власти в подлоге. Подсчет голосов продолжается уже шесть дней.

По данным избирательной комиссии, после подсчета 94 процентов голосов действующий президент страны Хуан Орландо Эрнандес на полтора процентных пункта опережает кандидата от оппозиции Сальвадора Насралья. Избирательная комиссия объявила о готовности посчитать бюллетени, признанные спорными, под наблюдением представителей обоих политических лагерей. Оппозиция требует пересчета всех голосов.