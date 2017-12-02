Пособие по безработице снова упало 14 2.12.2017, 13:12

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Теперь оно составляет 12 долларов.

Средний размер пособия на одного безработного на начало ноября составил 24,87 рубля. Это 12,4% от бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. Для сравнения: на начало октября оно составляло 26,6 рубля, пишет tut.by.

Напомним, в Беларуси неоднократно говорилио том, что размер пособия по безработице могут увеличить до бюджета прожиточного минимума. Повышение выплат может коснуться тех, кто потерял работу из-за сокращения численности или штата работников, ликвидации предприятия. Сейчас максимальный размер пособия по безработице составляет 2 базовые величины.

В конце мая министр труда и соцзащиты Ирина Костевич отмечала, что обсуждается введение так называемой страховки от безработицы, которая позволит увеличить размер пособий. До 100% БПМ — для тех, кто попал под сокращение или оказался на бирже труда после ликвидации его организации, до 50% БПМ — для тех, кто лишился работы по другим уважительным причинам. Министр отмечала тогда, что новый документ проходит согласование.

Отмечалось, что страхование от безработицы увеличит нагрузку на Фонд соцзащиты населения. Это значит, что отчисления реального сектора в ФСЗН, скорее всего, будут увеличены. Ирина Костевич поясняла тогда, что Минтруда работает над поиском оптимального баланса.

Однако в октябре Ирина Костевич сообщила, что в Беларуси пока не будут пересматривать порядок выплаты пособий по безработице.