Отменяется обязательное использование печати субъектами хозяйствования 6 2.12.2017, 13:38

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Единственное исключение — международные соглашения.

В Беларуси отменяется обязательное использование печати субъектами хозяйствования. Об этом сообщил министр юстиции Олег Слижевский.

По его словам, это инициатива Минюста.

"Сегодня информационные технологии позволяют точно выяснить, зарегистрирована ли такая личность, или нет, идентифицировать его как участника экономических отношений", — цитирует слова Слижевского БелТА.

Министр отметил, что в нашей стране требование о наличии в деятельности субъекта хозяйствования печати стало факультативным. Если не будет желания произвести печать, никто за это не накажет.

Единственное исключение — международные соглашения. Эти документы по-прежнему должны иметь печати, сказал Слижевский.