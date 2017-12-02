Феномен Вакарчука 4 Денис Казанский

2.12.2017, 13:51

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Вячеслав Вакарчук

Фото: УНІАН

Как известный музыкант оказался в топ-3 кандидатов в президенты Украины.

На прошлой неделе четыре авторитетных украинских социологических центра (КМИС, SOCIS, «Рейтинг» и Центр Разумкова) обнародовали результаты проведенного совместно исследования.

Вопросы гражданам ставили традиционные: за кого они собираются голосовать на предстоящих парламентских и президентских выборах. Однако ответы людей на этот раз создали маленькую сенсацию. Третье место в президентском рейтинге внезапно занял рок-музыкант Святослав Вакарчук. Лидер группы «Океан Эльзы», который до сих пор нигде не заявлял о своем намерении идти в политику и тем более участвовать в президентских выборах, получил 12% поддержки.

В современных реалиях это очень высокий результат. Для сравнения: нынешний президент Петр Порошенко в том же опросе занял первое место, но получил при этом лишь 16,1%. То есть только на 4% больше, чем Вакарчук. Второе место у Юлии Тимошенко с результатом 14,4%. При этом Вакарчук оказался единственным из тройки, чей рейтинг от одного опроса к другому демонстрирует уверенный рост. У президента он, наоборот, постепенно снижается. А Юлия Владимировна, похоже, уперлась в потолок, выше которого прыгнуть уже не может.

Ситуация курьезная не только потому, что Вакарчук не политик. В конце концов, артисты, спортсмены и шоумены очень часто превращаются в успешных политиков во всем мире. В США губернаторами не раз становились известные актеры вроде Арнольда Шварценеггера и Джесси Вентуры, в Италии одним из самых популярных и влиятельных политиков является комик Беппе Грилло, а известного в недавнем прошлом футболиста «Милана» Джорджа Веа вообще избрали президентом Либерии. Но с Вакарчуком другое дело. Он вообще не позиционирует себя как политик.

Если тот же Грилло в своих выступлениях постоянно обсуждал политику и издевался над политиками, то творчество Вакарчука всегда была подчеркнуто аполитичным. Тексты на остросоциальную тематику он не писал, даже известная «Я не здамся без бою» по содержанию является отнюдь не песней протеста. В ток-шоу не выступал. Определенный всплеск политической активности певца наблюдался в середине 2000-х, когда Вакарчук сначала поддержал Майдан, а затем прошел в Верховную Раду по спискам «Нашей Украины». Но парламентская работа музыканта не захватила. Уже через год он сам отказался от мандата.

Трудно сказать, насколько музыкант вообще интересуется политикой. Со своими поклонниками Вакарчук общается преимущественно через Twitter, а эта социальная сеть, учитывая ее технические особенности, не предусматривает многословия. Актуальные политические события в Украине певец почти не комментирует. Что думает он о политической реформе, скандале с НАПК и новом руководителе ГБР? Думает ли что-то по этому поводу вообще? Нам это неизвестно. Твиты Вакарчука в целом мало отличаются от месседжей среднестатистического украинского пользователя социальных сетей.

Почему же социологи вообще решили включать лидера группы «Океан Эльзы» в своих исследованиях наряду с политиками? Почему этой славы не удостоился, например, Олег Скрипка? Или тот же Владимир Зеленский, которому также прочат политическую карьеру? С этим вопросом «Тиждень» обратился к социологам, но четкого ответа на него мы получить так и не смогли.

В частности, директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко объяснил, что Вакарчука включают в опросы автоматически, потому что кто-то когда-то придумал это делать. «Если вы отслеживали связанные с президентскими выборами рейтинги в течение какого-то времени, то могли заметить, что Святослав Вакарчук появляется в списках не впервые. Честно говоря, я даже и не припомню, кто его в рейтинги поставил первым и когда это произошло. По каким причинам, могу только догадываться. Очевидно, что этот человек ассоциируется с политикумом и не принадлежит ни к одной из нынешних политических сил. То, что называется «новые лица». Как по мне, выбор нового лица был достаточно правильным: его знали. Когда говорят, что украинцам нужно видеть новое лицо в политике, это правда. Но не вся. За совершенно неизвестных людей не будут не голосовать. А Вакарчук является не только музыкантом, но и человеком, которого определенные категории общества связывают с политикой», — рассказал Быченко.

Таким образом, получается своеобразная вариация анекдота о том, как выдать дочь Рокфеллера замуж за простого мужика из деревни. Общество считает Вакарчука политиком, потому что социологи включают его в опрос, а сам Вакарчук может стать политиком после того, как узнает о результатах исследований и убедится, что имеет для этого все шансы. Неплохая иллюстрация того, как современные медиа-технологии формируют реальность.

Впрочем, есть и другая, конспирологическая версия появления в опросах фамилии Вакарчука. Якобы ажиотаж вокруг него намеренно раздувают олигархи, которые готовятся запустить в Украине новый популярный политический проект. А при оптимальном раскладе могут продвинуть своего человека и на должность президента. Называется даже конкретная фамилия Виктора Пинчука, который якобы стоит за солистом «Океана Эльзы», но эта информация ничем не подтверждена и пока остается на уровне слухов. Есть версия, что кукловод упомянутого политического проекта — российский олигарх львовского происхождения Михаил Фридман, «отец» «Альфа-Групп» и спонсор известного фестиваля Alfa Jazz Fest, который ежегодно проходит во Львове. Впрочем, и это суждение не имеет никаких фактических доказательств.

Так или иначе, а всерьез говорить о выдвижении популярного музыканта в президенты пока рано. Зато результаты социологического опроса заставляют задуматься. Высокий рейтинг Святослава Вакарчука свидетельствует о том, что украинское общество устало от традиционных политиков и все меньше им доверяет. Вакарчук — выбор тех, кто хотел бы проголосовать против всех. Это голос против системы.

В то же время о реальных способностях музыканта управлять государством или заниматься законотворческой деятельностью думают меньше всего. И можно сколько угодно апеллировать к рациональности. Если в президентском рейтинге является Олег Ляшко и Вадим Рабинович, почему бы там не быть и Святославу Вакарчуку? Он хотя бы не сидел в тюрьме, а это для кандидата в президенты Украины уже большой плюс.

Низкий уровень доверия к политикам делает появление таких фигур, как Вакарчук, вполне ожидаемым. На аргумент его поклонников «а чем другие лучше?» возражений, по сути, нет. Действительно, чем? Опыт работы во власти давно уже не является для украинского политика преимуществом, а, наоборот, скорее играет против него. Потому что успешным опытом такой работы могут похвастаться единицы, зато вляпаться в коррупционные скандалы успели почти все. Избирателю хочется видеть новые лица, ведь нынешние лидеры соцопроса пришли в политику еще 15-20 лет назад и за это время ничего выдающегося не показали. Голосуют за них люди, скорее, от безысходности, потому что других нет.

Если лидер ОЭ все же решится заниматься политикой и баллотироваться в президенты, ему придется решать серьезные задачи. С нуля строить команду. Подбирать людей, которые смогут в случае его успеха стать депутатами или министрами в правительстве. На сегодняшний день у далекого от политики Вакарчука таких людей нет. Но любого политика делает его команда. Неумение искать себе попутчиков — распространенная болезнь в украинской политике.

Выборы — это соревнование не только конкретных кандидатов, но и команд. Сегодня Вакарчук — чистый лист. Критиковать его практически не за что, ведь в своей области он действительно профессионал, а реальной политикой пока, по сути, не занимался. Впрочем, как только Вакарчук подтвердит свои президентские и парламентские амбиции, как только начнет набирать в свою команду людей, романтический ореол вокруг его имени может быстро развеяться. Особенно если в окружении музыканта появятся люди не с такой чистой репутацией, как у него самого.

Денис Казанский, опубликовано в издании Тиждень.UA

Перевод: Аргумент