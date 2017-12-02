Денис Осипов: Чем могу помочь «Динамо»? Всем могу 2.12.2017, 13:59

1,089

Денис Осипов

Защитник Денис Осипов в пятницу провел первую тренировку в статусе игрока минского «Динамо».

После этого хоккеист ответил на несколько вопросов.

- Все здорово! Только пока тяжеловато — все-таки был перерыв, некоторое время пропустил. Но уже втягиваюсь. После ухода из "Локомотива" работал индивидуально с тренером — и на льду, и в тренажерном зале.

- Уже разобрались в системе игры команды?

- В общих чертах да. Но детально с наставниками еще не разговаривали.

- Расскажите болельщикам: какие ваши сильные стороны? Чем можете помочь "Динамо"?

- Всем могу. Не пропустить, где-то подключиться... Главное — сыграть надежно в обороне. А остальное само придет.

- То есть вы больше защитник-домосед?

- Не сказать, что прям люблю лететь вперед, тем не менее, иногда подключаюсь к атаке. Главное — по делу, а не просто так бегать.

- Вы давно выступаете в КХЛ. Чем вам помнится Уфа?

- Ничем особенным. Разве что здешние болельщики регулярно пишут мне в инстаграме и просят подарить клюшки после матча. Даже не знаю, почему.

- Какие ожидания от субботнего поединка?

- Надо выиграть и заработать три очка. Для "Динамо" это главное. Я посмотрел в таблицу: в принципе до пятого места около пяти очков. Надо брать ближайшие игры и продвигаться выше, — цитирует Осипова официальный сайт минского "Динамо".