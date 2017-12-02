Минфин приостановил лицензию известной страховой компании 6 2.12.2017, 14:12

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Фото: bbinsurance.by

В Беларуси приостановили лицензию известной страховой компании «B&B Insurance Co».

Пресс-служба Министерства финансов отмечает, что она не ликвидировала выявленные в ходе контрольных мероприятий нарушения требований законодательства. В отведенный срок компания не обеспечила в полном объеме денежными средствами «страховых резервов и минимального размера уставного фонда».

Решением Минфина лицензия, выданная «B&B Insurance Co» на право осуществления страховой деятельности, приостановлена с 11 декабря 2017-го до 10 апреля 2018 года. В это время компания может принимать очередные части страховых взносов и обязана выполнять обязательства по совершению страховых выплат по ранее заключенным договорам страхования.

Упомянутая компания (открытое акционерное страховое общество «B&B Insurance Co») работает на страховом рынке нашей страны с 1995 года. На ее сайте появилась информация, что акционеры приняли решение увеличить уставный фонд на 13 млн рублей и «осуществляется процедура реализации данного решения». Из-за сложных и длительных административных процедур, а также регламентов одного из акционеров процесс затянулся и в сроки компания не уложилась. Отмечается, что «ситуация должна разрешиться в самое ближайшее время».