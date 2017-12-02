Белорус пытался вывезти из Польши 80-летний Rolls-Royce 2.12.2017, 14:22

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Фото: Hrodna.life

Польские пограничники выяснили, что Rolls-Royce — это историческая ценность.

Гражданин Беларуси пытался вывезти из ЕС в Россию 80-летний Rolls-Royce стоимостью более 254 тыс. злотых (60 тыс. евро). Он не имел разрешения на это, пишет Hrodna.life.

По информации издания, 47-летний белорус вез на лафете три купленные в Голландии машины: Franklin Airman 12A (1928), Rolls-Royce (1937) и Jaguar (1951).

Польские пограничники выяснили, что Rolls-Royce — это историческая ценность, поэтому на его вывоз из ЕС должно быть специальное разрешение от властей Голландии. «Такие разрешения касаются авто старше 75 лет и стоимостью более 50 тыс. евро», — рассказала представитель пресс-службы Пограничной службы Польши Катажина Зданович.

Белорус знал об этом требовании, поэтому подделал документы на перевоз авто и надеялся, что сможет так пересечь границу. Его задержали, он признался в нарушении.