Сенат США утвердил проект налоговой реформы 2.12.2017, 14:39

Ключевое положение реформы – снижение налога на прибыль корпораций.

Сенат США в ночь на субботу, 2 декабря, одобрил законопроект масштабной налоговой реформы.

"За" проголосовал 51 сенатор от республиканцев, "против" – 48 от демократов и один сенатор-республиканец. До этого Палата представителей Конгресса проголосовала за свою версию реформы.

Ключевое положение реформы – снижение налога на прибыль корпораций с 35 процентов до 20. Республиканцы считают, что это позволит повысить конкурентоспособность экономики США и вернуть из-за рубежа прибыли американских корпораций на триллионы долларов. В этом разногласий у конгрессменов из обеих палат нет. По вопросам реорганизации налогообложении физических лиц и ряда многочисленных послаблений существуют, однако, различные точки зрения.

Теперь обе палаты должны согласовать свои законопроекты и свести их в один единый текст, который затем вновь будет поставлен на голосование и после одобрения парламентом направлен на подпись президенту.