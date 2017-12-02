Владельцы iPhone по всему миру жалуются на перезагрузку смартфонов 2 2.12.2017, 14:48

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Пользователи iPhone по всему миру столкнулись с ошибкой, из-за которой их устройства постоянно перезагружаются.

Об этом со ссылкой на форум Reddit сообщает Tjournal.

Ошибка возникает на смартфонах, работающих на операционной системе iOS 11.1.2. Пользователи отмечают, что 2 декабря устройства могут постоянно перезагружаться.

Проблема оказалась связана с уведомлениями, привязанными к местному времени (например, приложений-напоминаний о сне или медитации).

В технической поддержке Apple обозревателю TJournal рассказали, что «ошибка 2 декабря» решается временным отключением уведомлений и фонового обновления приложений. По информации пользователя форума Reddit под ником bedwej, производитель уже устранил проблему в iOS 11.2, которая стала доступна для загрузки 2 декабря.