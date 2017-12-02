Клондайк для коммунальщиков 10 Алла Верстова, «Брестская газета»

2.12.2017, 14:57

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Говорят о прозрачности тарифов на ЖКУ, а на деле усугубляют их запутанность.

В Беларуси разрабатываются новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги на следующий год. И в очередной раз в качестве главной фишки выдвинуто обеспечение их прозрачности и обоснованности формирования. Принято решение о создании института по вопросам ЖКХ при Национальной академии наук. Будет ли от этого института какой-то прок — под большим вопросом, но зато вполне ясно, что средства на создание еще одной «надстройки» возьмут из карманов плательщиков. Например, путем увеличения тарифов на ЖКУ. Кажется, дело к тому и идет.

Недавно Лукашенко назвал «антинародным подходом к делу» планируемое повышение тарифов на коммуналку на 10% в декабре этого года, и потребовал с будущего повышать тарифы на ЖКУ, которые должны быть «подъемными для народа», только на 5 долларов. Странная постановка вопроса, особенно с учетом того, что указа про эти самые 5 долларов никто не отменял.

Помнится, после введения новых тарифов в начале 2017-го «БГ» подсчитывала, остался ли еще лимит на их подъем без нарушения президентского указа. Оказалось, он уже тогда был практически исчерпан. Но шло ежеквартальное их индексирование, и, к примеру, с сентября население стало платить за ЖКУ в среднем на 8% больше.

Новые тарифы для населения на субсидируемые услуги сделают дифференцированными. К примеру, тариф на водоснабжение хотят привязать к тому, в многоэтажке живет потребитель или в частном доме. А еще завязать его на качестве поставляемой воды и установленной норме водопотребления.

Кстати, типовые договоры на водоснабжение с обозначением лимита в 140 литров в сутки на жильца вынуждают подписывать даже тех, кто не может установить индивидуальные приборы учета в силу отсутствия для этого технических условий. К примеру, жильцов общежитий. То есть, если там по общему прибору учета на одного потребителя придется более 140 литров, вне зависимости от того, сколько воды каждым использовано реально, по тарифу с повышающим коэффициентом 1,3 заплатят все?!

Между тем объяснить, почему жильцы общежитий должны подписывать типовые договоры, в которых идет речь об индивидуальных водомерах, в «Брестводоканале» мне не смогли. А кто будет определять это самое качество воды? Тот, кто ее поставляет? А если вода качественная, но трубы, положенные при царе Горохе, сводят это на нет, то по какому тарифу за нее возьмут?

Тариф за отопление будет зависеть от энергоэффективности дома. Получается, что для жильцов панельной, продуваемой всеми ветрами многоэтажки он будет куда выше, чем для людей, живущих в респектабельном новом доме? Планируется также установить тарифы на лифт в зависимости от этажности дома. Для 9-этажек один, а жильцов высоток ждет сюрприз в виде поправочных коэффициентов. Три тарифа планируют ввести и на уборку подъездов в жилых домах.

Да это же Клондайк какой-то получается для коммунальщиков! А вот для потребителей с введением новых тарифов все станет только еще запутаннее, сложнее и… дороже.

Алла Верстова, «Брестская газета»